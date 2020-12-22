В Калужской области еще три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 150, сообщили KP40 во вторник, 22 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В декабре в нашем регионе скончались от ковида уже 39 человек. Летальные случаи фиксируются едва ли не каждый день.

Также выявлен 171 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе выросло до 19 517.

Выздоровели за сутки 163 калужанина. За все время пандемии с вирусом справились 18 227 человек.

На лечении остаются 1140 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 28 776 случаев коронавируса. За весь период - 2 906 503. Выписано – 2 319 520. За последние сутки умер 561 человек, за все время – 51 912.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 декабря 2020 года.

В понедельник, 21 декабря, калужанам начали перечислять выплату в 5000 рублей на каждого ребенка. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ее ввели из-за ограничений на детские новогодние праздники.

На данный момент в нашем регионе прививку от коронавируса сделали 271 социальному и медицинскому работнику. Вакцинация продолжается.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Подробности.

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