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В больнице Обнинска закончились койки в инфекционном отделении

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба больницы.
Опубликовано: 22.12.2020 09:45 5 763
В больнице Обнинска закончились койки в инфекционном отделении

В клинической больнице №8 в Обнинске заняты все 30 коек для больных коронавирусом и пневмонией. В понедельник, 21 декабря, на планерке в городской администрации об этом рассказал заместитель главного врача Эммануил ЗДАНОВСКИЙ.

На сегодняшний день стационарное лечение в перепрофилированном инфекционном отделении КБ №8 получают 30 пациентов. Все имеющиеся 30 коек заняты. У 17 пациентов подтверждена новая коронавирусная инфекция. 13 пациентов госпитализированы с диагнозом пневмония, сообщает пресс-служба медучреждения.

- За неделю было выписано 20 пациентов, - рассказал Здановский. - Ежедневно мы госпитализируем от 3-4 человек - соответственно, столько же выписываем на амбулаторное долечивание или переводим в стационар следующего уровня. Таким образом, оборот койки в отделении достаточно высокий.

Глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА отметила: несмотря на то, что все койки инфекционного отделения заполнены, жители города без медицинской помощи не останутся — при необходимости госпитализации они всегда могут рассчитывать на региональный коечный фонд.

- Если состояние пациента, находящегося в нашем стационаре, ухудшается, или если наш коечный фонд переполнен, пациенты маршрутизируются в медучреждения Калужской области, перепрофилированные под работу с пациентами с COVID-19 или подозрением на него, - пояснил Эммануил Здановский. - Они могут быть госпитализированы в Малоярославец, Балабаново, Калугу. На этот случай существует единый телефон колл-центра для врача, который согласует перевод или госпитализацию обнинского пациента.

В Обнинске на данный момент под медицинским наблюдением специалистов находится 2349 пациентов с ОРВИ и 952 с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Все они лечатся дома.

Как отмечают обнинские врачи, большинство пациентов с COVID-19 переносят заболевание в легкой форме и получают лечение на дому. 434 пациента уже получили бесплатные лекарства — из них 45 человек только за прошедшие сутки.

Тем временем

Стало известно, кому в Калужской области уже сделали прививку от коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба больницы.
Опубликовано: 22.12.2020 09:45 5 763
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение эммануил здановский
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