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В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2020 14:23 0 414
В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 23 декабря, подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 19 690, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 165 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 18 392 калужанина.

В списке умерших теперь 153 человека. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались 74-летний житель Малоярославецкого района, 59-летний пациент из Дзержинского района и 65-летний обнинец.

На лечении остаются 1145 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 220 (-6 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 116 (+1),
  • Кировский район – 95 (+5),
  • Малоярославецкий район – 77 (+7),
  • Боровский район – 74 (0),
  • Людиновский район – 72 (+8),
  • Козельский район – 64 (-23),
  • Дзержинский район – 61 (+4),
  • Жуковский район – 54 (0),
  • Ферзиковский район – 37 (+1),
  • Сухиничский район – 27 (-1),
  • Думиничский район – 26 (+1),
  • Тарусский район – 23 (0),
  • Бабынинский район – 21 (+7),
  • Жиздринский район – 20 (-2),
  • Мещовский район – 19 (-2),
  • Перемышльский район – 19 (-1),
  • Юхновский район – 18 (-2),
  • Спас-Деменский район – 16 (-1),
  • Износковский район – 15 (-1),
  • Медынский район – 14 (-1),
  • Хвастовичский район – 14 (+4),
  • Мосальский район - 13 (+5),
  • Куйбышевский район – 12 (+3),
  • Ульяновский район – 10 (-3),
  • Барятинский район – 8 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Там лечат больных ковидом и пневмонией. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2020 14:23 0 414
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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