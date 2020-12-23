В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 23 декабря, подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 19 690, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 165 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 18 392 калужанина.
В списке умерших теперь 153 человека. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались 74-летний житель Малоярославецкого района, 59-летний пациент из Дзержинского района и 65-летний обнинец.
На лечении остаются 1145 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 220 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 116 (+1),
- Кировский район – 95 (+5),
- Малоярославецкий район – 77 (+7),
- Боровский район – 74 (0),
- Людиновский район – 72 (+8),
- Козельский район – 64 (-23),
- Дзержинский район – 61 (+4),
- Жуковский район – 54 (0),
- Ферзиковский район – 37 (+1),
- Сухиничский район – 27 (-1),
- Думиничский район – 26 (+1),
- Тарусский район – 23 (0),
- Бабынинский район – 21 (+7),
- Жиздринский район – 20 (-2),
- Мещовский район – 19 (-2),
- Перемышльский район – 19 (-1),
- Юхновский район – 18 (-2),
- Спас-Деменский район – 16 (-1),
- Износковский район – 15 (-1),
- Медынский район – 14 (-1),
- Хвастовичский район – 14 (+4),
- Мосальский район - 13 (+5),
- Куйбышевский район – 12 (+3),
- Ульяновский район – 10 (-3),
- Барятинский район – 8 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.
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Тем временем
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