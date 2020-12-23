В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 23 декабря, подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 19 690, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 165 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 18 392 калужанина.

В списке умерших теперь 153 человека. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Скончались 74-летний житель Малоярославецкого района, 59-летний пациент из Дзержинского района и 65-летний обнинец.

На лечении остаются 1145 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 220 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 116 (+1),

Кировский район – 95 (+5),

Малоярославецкий район – 77 (+7),

Боровский район – 74 (0),

Людиновский район – 72 (+8),

Козельский район – 64 (-23),

Дзержинский район – 61 (+4),

Жуковский район – 54 (0),

Ферзиковский район – 37 (+1),

Сухиничский район – 27 (-1),

Думиничский район – 26 (+1),

Тарусский район – 23 (0),

Бабынинский район – 21 (+7),

Жиздринский район – 20 (-2),

Мещовский район – 19 (-2),

Перемышльский район – 19 (-1),

Юхновский район – 18 (-2),

Спас-Деменский район – 16 (-1),

Износковский район – 15 (-1),

Медынский район – 14 (-1),

Хвастовичский район – 14 (+4),

Мосальский район - 13 (+5),

Куйбышевский район – 12 (+3),

Ульяновский район – 10 (-3),

Барятинский район – 8 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Там лечат больных ковидом и пневмонией. Подробности.

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