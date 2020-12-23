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В Калужской области еще три человека умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 23.12.2020 11:00 4 2390
В Калужской области еще три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 153, сообщили KP40 в среду, 23 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В декабре в нашем регионе скончались от ковида уже 42 человека. Летальные случаи фиксируются едва ли не каждый день.

Также выявлено 173 новых случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество зараженных в регионе выросло до 19 690.

Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 18 392 человека.

На лечении остаются 1145 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 27 250 случаев коронавируса. За весь период  - 2 933 753. Выписано – 2 343 967. За последние сутки умерли 549 человек, за все время – 52 461.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

UPD. Cкончались 74-летний житель Малоярославецкого района, 59-летний пациент из Дзержинского района и 65-летний обнинец.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 220 (-6 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 116 (+1),
  • Кировский район – 95 (+5),
  • Малоярославецкий район – 77 (+7),
  • Боровский район – 74 (0),
  • Людиновский район – 72 (+8),
  • Козельский район – 64 (-23),
  • Дзержинский район – 61 (+4),
  • Жуковский район – 54 (0),
  • Ферзиковский район – 37 (+1),
  • Сухиничский район – 27 (-1),
  • Думиничский район – 26 (+1),
  • Тарусский район – 23 (0),
  • Бабынинский район – 21 (+7),
  • Жиздринский район – 20 (-2),
  • Мещовский район – 19 (-2),
  • Перемышльский район – 19 (-1),
  • Юхновский район – 18 (-2),
  • Спас-Деменский район – 16 (-1),
  • Износковский район – 15 (-1),
  • Медынский район – 14 (-1),
  • Хвастовичский район – 14 (+4),
  • Мосальский район - 13 (+5),
  • Куйбышевский район – 12 (+3),
  • Ульяновский район – 10 (-3),
  • Барятинский район – 8 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 декабря 2020 года.

В Калужской области на треть вырос охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тем временем

В Обнинске полностью заполнилось инфекционное отделение. Там лечат больных ковидом и пневмонией. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 23.12.2020 11:00 4 2390
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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