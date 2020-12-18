170 человек заразились коронавирусом в Калужской области за сутки

В Калужской области в пятницу, 18 декабря, подтвердили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 18 838, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 165 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 17 577 калужан.

В списке теперь 139 человек. За последние сутки подтвердили пять новых случаев. Скончались 80-летний житель Бабынинского района, 50-летний житель Ферзикоского района, 63-летний пациент из Обнинска, а также два человека из Калуги - 86 и 58 лет.

На лечении остаются 1122 человека.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 208 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 130 (-17),

Кировский район – 102 (+1),

Козельский район – 100 (+10),

Малоярославецкий район – 75 (+4),

Боровский район – 73 (+5),

Людиновский район – 63 (0),

Дзержинский район – 51 (+1),

Жуковский район – 47 (-2),

Ферзиковский район – 33 (-1),

Сухиничский район – 26 (-3),

Юхновский район – 23 (-5),

Думиничский район – 22 (-2),

Мещовский район – 21 (-1),

Жиздринский район – 18 (0),

Тарусский район – 18 (+7),

Перемышльский район – 17 (+2),

Спас-Деменский район – 16 (+2),

Износковский район – 14 (+2),

Медынский район – 12 (-8),

Бабынинский район – 11 (-6),

Ульяновский район – 11 (+3),

Хвастовичский район – 10 (+1),

Куйбышевский район – 9 (+2),

Мосальский район - 7 (0),

Барятинский район – 5 (0).

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