В Калужской области 157 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 10 декабря, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 513, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 171 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 16 435 калужан.
В списке умерших теперь 122 человека. За сутки подтверждена одна новая смерть. Скончался 78-летний житель Жуковского района.
На лечении остаются 956 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 декабря 2020 года.
Ранее стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.
Единый телефонный номер для больных коронавирусом заработал в Калужской области.
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