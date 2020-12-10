В Калужской области 157 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 10 декабря, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 513, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 171 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 16 435 калужан.

В списке умерших теперь 122 человека. За сутки подтверждена одна новая смерть. Скончался 78-летний житель Жуковского района.

На лечении остаются 956 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 202 (+17 к предыдущему дню),

Обнинск – 121 (+3),

Кировский район – 70 (-2),

Боровский район – 66 (-4),

Людиновский район – 64 (-3),

Малоярославецкий район – 59 (-4),

Козельский район – 52 (-2),

Жуковский район – 47 (0),

Дзержинский район – 44 (-4),

Бабынинский район – 32 (-2),

Сухиничский район – 29 (-3),

Юхновский район – 21 (-2),

Медынский район – 20 (-1),

Мещовский район – 18 (-2),

Ферзиковский район – 15 (-1),

Жиздринский район – 14 (-1),

Износковский район – 13 (-1),

Перемышльский район – 12 (-1),

Спас-Деменский район – 11 (-1),

Думиничский район – 10 (-1),

Мосальский район - 8 (-2),

Тарусский район – 7 (-1),

Хвастовичский район – 7 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Ульяновский район – 5 (+1),

Барятинский район – 4 (+1).

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