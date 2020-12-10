Еще один человек умер от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 122, сообщили KP40 в четверг, 10 декабря, в федеральном оперативном штабе.
Также за последние сутки выявлено 157 новых случаев ковида. Это второй самый высокий показатель за весь период. Рекорд был накануне. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 513.
Выздоровел 171 калужанин. За все время пандемии с вирусом справились 16 435 человек.
На лечении остается 956 человек.
По всей России за сутки выявлено 27 927 случаев коронавируса. За весь период - 2 569 126. Выписано – 2 033 669. За последние сутки умерли 562 человека, за все время – 45 280.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 декабря 2020 года.
Ранее стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.
Единый телефонный номер для больных коронавирусом заработал в Калужской области.
Тем временем
Калуга продолжает готовиться к наплыву туристов на новогодние праздники. В парке распыляют искусственный снег. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!