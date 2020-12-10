Еще один человек умер от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 122, сообщили KP40 в четверг, 10 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также за последние сутки выявлено 157 новых случаев ковида. Это второй самый высокий показатель за весь период. Рекорд был накануне. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 513.

Выздоровел 171 калужанин. За все время пандемии с вирусом справились 16 435 человек.

На лечении остается 956 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 927 случаев коронавируса. За весь период - 2 569 126. Выписано – 2 033 669. За последние сутки умерли 562 человека, за все время – 45 280.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 декабря 2020 года.

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