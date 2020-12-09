Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 9 декабря, подтверждены три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 121. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались 65-летний житель Калуги, 84-летний пациент из Ферзиковского района и 69-летний житель Козельского района.

Также за последние сутки выявлено 159 новых случаев ковида. Это абсолютный рекорд за весь период. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 356.

Выздоровели 246 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 264 человека.

На лечении остается 971 человек.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 185 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 118 (-6),

Кировский район – 72 (-11),

Боровский район – 70 (-9),

Людиновский район – 67 (-4),

Малоярославецкий район – 63 (-6),

Козельский район – 54 (-7),

Дзержинский район – 48 (-2),

Жуковский район – 47 (-2),

Бабынинский район – 34 (-3),

Сухиничский район – 32 (0),

Юхновский район – 23 (-5),

Медынский район – 21 (-3),

Мещовский район – 20 (-1),

Ферзиковский район – 16 (-3),

Жиздринский район – 15 (-3),

Износковский район – 14 (-4),

Перемышльский район – 13 (-3),

Спас-Деменский район – 12 (-1),

Думиничский район – 11 (-1),

Мосальский район - 10 (0),

Тарусский район – 8 (-1),

Хвастовичский район – 6 (-1),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1).

Ранее стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.

Власти Калуги не планируют отменять массовые новогодние гуляния. Городской голова Дмитрий Денисов прокомментировал возможный приезд к нам 150 тысяч туристов.

Тем временем

В калужские боьницы пациентам с коронавиурсом священники передали книги с молитвами и святую воду. Подробности.

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