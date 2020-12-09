COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2020 16:07 0 1194
Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 9 декабря, подтверждены три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 121. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались 65-летний житель Калуги, 84-летний пациент из Ферзиковского района и 69-летний житель Козельского района.

Также за последние сутки выявлено 159 новых случаев ковида. Это абсолютный рекорд за весь период. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 356.

Выздоровели 246 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 264 человека.

На лечении остается 971 человек.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 185 (-11 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 118 (-6),
  • Кировский район – 72 (-11),
  • Боровский район – 70 (-9),
  • Людиновский район – 67 (-4),
  • Малоярославецкий район – 63 (-6),
  • Козельский район – 54 (-7),
  • Дзержинский район – 48 (-2),
  • Жуковский район – 47 (-2),
  • Бабынинский район – 34 (-3),
  • Сухиничский район – 32 (0),
  • Юхновский район – 23 (-5),
  • Медынский район – 21 (-3),
  • Мещовский район – 20 (-1),
  • Ферзиковский район – 16 (-3),
  • Жиздринский район – 15 (-3),
  • Износковский район – 14 (-4),
  • Перемышльский район – 13 (-3),
  • Спас-Деменский район – 12 (-1),
  • Думиничский район – 11 (-1),
  • Мосальский район - 10 (0),
  • Тарусский район – 8 (-1),
  • Хвастовичский район – 6 (-1),
  • Куйбышевский район – 5 (-1),
  • Ульяновский район – 4 (-1),
  • Барятинский район – 3 (-1).

Ранее стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.

Власти Калуги не планируют отменять массовые новогодние гуляния. Городской голова Дмитрий Денисов прокомментировал возможный приезд к нам 150 тысяч туристов.

Тем временем

В калужские боьницы пациентам с коронавиурсом священники передали книги с молитвами и святую воду. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2020 16:07 0 1194
Тэги: коронавирус общество статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Испытательные климатические камеры
Как найти хорошее кино
Электрические штабелеры и погрузчики

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru