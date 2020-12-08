В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 8 декабря

В Калужской области во вторник, 8 декабря, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 197, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 294 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 16 018 калужан.

В списке умерших по-прежнему 118 человек. Новых смертей за сутки не зафиксировано.

На лечении остается 1061 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 196 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 124 (+7),

Кировский район – 83 (-9),

Боровский район – 79 (-2),

Людиновский район – 71 (-7),

Малоярославецкий район – 69 (-8),

Козельский район – 61 (-14),

Дзержинский район – 50 (-21),

Жуковский район – 49 (-21),

Бабынинский район – 37 (-7),

Сухиничский район – 32 (-6),

Юхновский район – 28 (-3),

Медынский район – 24 (-9),

Мещовский район – 21 (-3),

Ферзиковский район – 19 (-3),

Жиздринский район – 18 (-3),

Износковский район – 18 (-2),

Перемышльский район – 16 (+1),

Спас-Деменский район – 13 (-4),

Думиничский район – 12 (0),

Мосальский район - 10 (-1),

Тарусский район – 9 (-7),

Хвастовичский район – 7 (-3),

Куйбышевский район – 6 (-3),

Ульяновский район – 5 (-1),

Барятинский район – 4 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 декабря 2020 года.

В конце ноября, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом на уровне 140 случаев в сутки. Однако сейчас уже очевидно, что пик будет гораздо выше этих предполагаемых значений.

Также стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.

Тем временем

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