В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 8 декабря

В Калужской области во вторник, 8 декабря, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 197, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 294 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 16 018 калужан.
В списке умерших по-прежнему 118 человек. Новых смертей за сутки не зафиксировано.
На лечении остается 1061 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 декабря 2020 года.
В конце ноября, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом на уровне 140 случаев в сутки. Однако сейчас уже очевидно, что пик будет гораздо выше этих предполагаемых значений.
Также стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.
Тем временем
Калужские врачи начали ездить на вызовы на такси. Подробности.
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