В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 7 декабря

В Калужской области в понедельник, 7 декабря, подтвердили 156 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 17 044, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 167 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 15 724 калужанина.
В списке умерших по-прежнему 118 человек. Новых смертей за сутки не зафиксировано.
На лечении остаются 1202 человека.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 декабря 2020 года.
Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Тогда в день фиксировалось около 140 новых случаев. Однако пока рост продолжается.
В понедельник глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался за введение новых огранчиений. В частности, речь шла о запрете передвижения между регионами. Однако потом в ведомстве уточнили, что фраза министра была вырвана из контекста.
В Калужской области также собираются выдавать больничные удаленно. Такое поручение дал глава региона.
Тем временем
Стало известно, когда в Калужской областной инфекционной больнице заработает новый компьютерный томограф. Подробности.
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