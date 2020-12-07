В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 7 декабря

В Калужской области в понедельник, 7 декабря, подтвердили 156 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 17 044, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 167 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 15 724 калужанина.

В списке умерших по-прежнему 118 человек. Новых смертей за сутки не зафиксировано.

На лечении остаются 1202 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 207 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 117 (+5),

Кировский район – 92 (+6),

Боровский район – 81 (-7),

Людиновский район – 78 (-2),

Малоярославецкий район – 77 (+3),

Козельский район – 75 (-4),

Дзержинский район – 71 (-1),

Жуковский район – 70 (+2),

Бабынинский район – 44 (-6),

Сухиничский район – 38 (+1),

Медынский район – 33 (0),

Юхновский район – 31 (-1),

Мещовский район – 24 (+1),

Ферзиковский район – 22 (-5),

Жиздринский район – 21 (-3),

Износковский район – 20 (0),

Спас-Деменский район – 17 (-1),

Тарусский район – 16 (0),

Перемышльский район – 15 (+5),

Думиничский район – 12 (-2),

Мосальский район - 11 (-1),

Хвастовичский район – 10 (-1),

Куйбышевский район – 9 (0),

Ульяновский район – 6 (0),

Барятинский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Тогда в день фиксировалось около 140 новых случаев. Однако пока рост продолжается.

В понедельник глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался за введение новых огранчиений. В частности, речь шла о запрете передвижения между регионами. Однако потом в ведомстве уточнили, что фраза министра была вырвана из контекста.

В Калужской области также собираются выдавать больничные удаленно. Такое поручение дал глава региона.

Тем временем

Стало известно, когда в Калужской областной инфекционной больнице заработает новый компьютерный томограф. Подробности.

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