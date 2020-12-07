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В Калуге новый компьютерный томограф в инфекционной больнице заработает 10 декабря

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 07.12.2020 14:26 1 670
В Калуге новый компьютерный томограф в инфекционной больнице заработает 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Калуге введут в эксплуатацию новый компьютерный томограф в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе. Об этом в понедельник сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Еще новости из сферы медицины. Через три дня будет введен в эксплуатацию компьютерный томограф в областной инфекционной больнице, - написал он на своих страницах в соцсетях. - Это будет 10-ый аппарат КТ, на которых жители региона могут проходить обследование на ковид. Сейчас на каждом томографе в среднем делается 54 исследования в сутки. В ближайшее время планируем довести этот показатель до 65.

Ранее, напомним, министр здравоохранения региона Алан Цкаев сообщал также, что в декабре заработает отремонтированный компьютерный томограф в больнице в Боровске.

Тем временем

В первый день недели Калужская область обновила рекорд по приросту больных коронавирусом. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 07.12.2020 14:26 1 670
Тэги: общество здравоохранение коронавирус владислав шапша
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