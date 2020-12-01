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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 16:35 0 2504
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 декабря

В Калужской области во вторник, 1 декабря, подтвердили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 16 133 человек.

За последние сутки выздоровели 325 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 328 калужан.

В списке умерших по-прежнему 109 человек. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остаются 1696 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 323 (-84 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 192 (-40),
  • Боровский район – 141 (-18),
  • Людиновский район – 128 (-7),
  • Кировский район – 122 (-4),
  • Малоярославецкий район – 105 (+6),
  • Козельский район – 99 (-11),
  • Дзержинский район – 97 (+1),
  • Бабынинский район – 67 (+6),
  • Жуковский район – 66 (-1),
  • Сухиничский район – 55 (-1),
  • Юхновский район – 35 (+1),
  • Медынский район – 32 (-9),
  • Жиздринский район – 31 (-1),
  • Мещовский район – 30 (-1),
  • Ферзиковский район – 29 (+1),
  • Износковский район – 25 (0),
  • Спас-Деменский район – 22 (+1),
  • Перемышльский район – 21 (-1),
  • Мосальский район - 16 (-1),
  • Думиничский район – 15 (-3),
  • Хвастовичский район – 13 (-4),
  • Тарусский район – 10 (-3),
  • Куйбышевский район – 9 (-3),
  • Ульяновский район – 7 (-1),
  • Барятинский район – 6 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

В Калуге скончались три преподавателя МГТУ имени Баумана. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 16:35 0 2504
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша алан цкаев александр аникеев
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