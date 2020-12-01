В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 декабря

В Калужской области во вторник, 1 декабря, подтвердили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 16 133 человек.
За последние сутки выздоровели 325 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 328 калужан.
В списке умерших по-прежнему 109 человек. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.
На лечении остаются 1696 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 декабря 2020 года.
Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.
Тем временем
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