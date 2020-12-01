В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 1 декабря

В Калужской области во вторник, 1 декабря, подтвердили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 16 133 человек.

За последние сутки выздоровели 325 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 328 калужан.

В списке умерших по-прежнему 109 человек. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остаются 1696 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 323 (-84 к предыдущему дню),

Обнинск – 192 (-40),

Боровский район – 141 (-18),

Людиновский район – 128 (-7),

Кировский район – 122 (-4),

Малоярославецкий район – 105 (+6),

Козельский район – 99 (-11),

Дзержинский район – 97 (+1),

Бабынинский район – 67 (+6),

Жуковский район – 66 (-1),

Сухиничский район – 55 (-1),

Юхновский район – 35 (+1),

Медынский район – 32 (-9),

Жиздринский район – 31 (-1),

Мещовский район – 30 (-1),

Ферзиковский район – 29 (+1),

Износковский район – 25 (0),

Спас-Деменский район – 22 (+1),

Перемышльский район – 21 (-1),

Мосальский район - 16 (-1),

Думиничский район – 15 (-3),

Хвастовичский район – 13 (-4),

Тарусский район – 10 (-3),

Куйбышевский район – 9 (-3),

Ульяновский район – 7 (-1),

Барятинский район – 6 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

В Калуге скончались три преподавателя МГТУ имени Баумана. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.