Три преподавателя скончались в калужском филиале МГТУ имени Баумана

Владимир Ермоленко и Игорь Овчаренко.

Информация о смерти трех преподавателей калужского филиала МГТУ имени Баумана на днях появилась в социальных сетях. Правда, говорилось в сообщении о том, что умерли три преподавателя от коронавируса и в один день.

Но информация подтвердилась лишь частично.

- Мы столько глупостей начитались за последние дни. Никто в один день от коронавируса у нас не умирал, - рассказала KP40 во вторник, 1 декабря, начальник отдела кадров и делопроизводства КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Татьяна МЕРДИНА. - Наш замечательный преподаватель Юрий Иванов давно болел, перенес инфаркт в сентябре. Потом лежал в больнице. После второго инфаркта Иванов скончался 6 ноября. Доцент, кандидат технических наук Владимир Ермоленко в последнее время работал удаленно. В университете мы стараемся бережно относиться к нашим опытным преподавателям. У них очень большой жизненный опыт. Говорят, что Владимир Алексеевич плохо себя чувствовал, обратился в больницу. 27 ноября его не стало. Ему было 78 лет. Днем раньше ушел из жизни Игорь Овчаренко. Он работал у нас больше 12 лет. У него инфаркт. Это просто стечение обстоятельств. Временами удивляешься на людей, когда они такие вещи пишут.

Напомним, с 3 декабря калужская Бауманка уходит на дистанционное обучение.

UPD. Изначально в новости было размещено фото Юрия Иванова. Однако позже в МГТУ уточнили, что это не тот человек. Поэтому фото мы заменили.