Калужский филиал МГТУ имени Баумана переходит на дистанционное обучение с 3 декабря

Калужский филиал имени Баумана с 3 декабря переходит на дистанционный режим обучения студентов. Соответствующий приказ в понедельник, 30 ноября, подписал директор филиала Андрей ЦАРЬКОВ.

В документе уточняется, что дистант вводится на две недели – до 16 декабря – в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее министерство образования и науки Калужской области сообщало о переходе Бауманки на дистанционно обучение еще с 16 ноября. Однако позже вуз опроверг эту информацию.

В Обнинске другой федеральный вуз - ИАТЭ НИЯУ МИФИ – перешел на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.

На 30 ноября в Калужской области выявлено 15 988 случаев заболевания коронавирусом.

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