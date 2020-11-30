В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 30 ноября

В Калужской области в понедельник, 30 ноября, подтвердили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 988 человек.

За последние сутки выздоровели 87 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 003 калужанина.

В списке умерших по-прежнему 109 калужан. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остается 1876 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 407 (+27 к предыдущему дню),

Обнинск – 232 (+14),

Боровский район – 159 (-3),

Людиновский район – 135 (+4),

Кировский район – 126 (-1),

Козельский район – 110 (+5),

Малоярославецкий район – 99 (-3),

Дзержинский район – 96 (-2),

Жуковский район – 67 (-1),

Бабынинский район – 61 (+2),

Сухиничский район – 56 (+3),

Медынский район – 41 (0),

Юхновский район – 34 (0),

Жиздринский район – 32 (+1),

Мещовский район – 31 (+1),

Ферзиковский район – 28 (+1),

Износковский район – 25 (0),

Спас-Деменский район – 23 (0),

Перемышльский район – 22 (+2),

Думиничский район – 18 (0),

Мосальский район - 17 (+1),

Хвастовичский район – 17 (+3),

Тарусский район – 13 (-2).

Куйбышевский район – 12 (0),

Ульяновский район – 8 (0),

Барятинский район – 7 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 ноября 2020 года.

Тем временем

На выходных от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался известный в Калуге православный священник. Подробности.

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