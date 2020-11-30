В Калуге настоятель храма Жен-Мироносиц скончался от осложнений коронавируса

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о смерти 72-летнего настоятеля храма Жен-Мироносиц в Калуге архимандрита Доната (Петенкова). Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа по коронавирусу при патриархе.

Отец Донат окончил Московскую Духовную Семинарию в 1977 году. Служил в разных приходах Калужской области. Являлся инспектором Калужской Духовной Семинарии.

В 1993 году отец Донат был назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц. В 2012 году стал настоятелем храма. До 2019 года он нес послушание, являясь благочинным города Калуги.

Свои соболезнования в связи со смертью архимандрита выразили губернатор Владислав Шапша и правительство Калужской области:

- Кончина отца Доната — это большая потеря для православной жизни нашего региона. Долгие годы он заботился о духовном здоровье калужан, боролся за упрочение устоев православия.



Отец Донат стяжал любовь и уважение духовенства, своей паствы, ценившего его как благочинного города Калуги и настоятеля одного из самых известных городских храмов, который 27 лет восстанавливался и благоукрашался его трудами и заботой.



За свое усердие к пастырским трудам он был отмечен Орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского.



Память об отце Донате навсегда останется в наших сердцах.



Да упокоит Господь душу его в небесных селениях. Царствие ему Небесное и вечная память.