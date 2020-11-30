В Калужской области за сутки 138 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 988, сообщили KP40 в понедельник, 30 ноября, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 87 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 003 калужанина.
В списке умерших 109 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 1876 человек.
Официальные данные по коронавирсу в Калужской области на 30 ноября 2020 года.
UPD.
На лечении остается 1876 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 ноября 2020 года.
Тем временем
На выходных от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался известный в Калуге православный священник. Подробности.
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