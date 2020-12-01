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В Калужской области 51 больной коронавирусом находится на ИВЛ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 09:25 1 1661
В Калужской области 51 больной коронавирусом находится на ИВЛ

В больницах Калужской области на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 11 пациентов с коронавирусом, на неинвазивной ИВЛ – 40, на кислородной поддержке – 974 человека. Вечером в понедельник, 30 ноября, об этом рассказал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории региона увеличилось на 138 и достигло 15988. Выздоровели с начала пандемии 14 003 человека, из них за сутки – 87. 109 человек умерло.

По данным министра, в больницах в настоящее время 522 свободные койки, что составляет 23,3%.

Алан Цкаев также рассказал, что для того, чтобы сократить время ожидания врачей, на 53 автомобиля увеличен автопарк, сформировано девять дополнительных медицинских бригад.

Принятые меры позволили количество вызовов на дом, перенесенных на вторые сутки, уменьшить с 7% до 2,1%, что в настоящее время составляет 105 вызовов из пяти тысяч.

По словам министра, передача вызовов неотложной помощи в поликлиники увеличилась в среднем с 20 до 56 в сутки, так как «скорая помощь передает неотложную помощь в поликлиники, и поликлиники берут на себя бремя неотложных вызовов».

- Время доезда до пациента для оказания медицинской помощи в экстренной форме уменьшилось со 106 минут до 53, неотложной с 211 до 32 минут, - отметил Цкаев. - Работа по оптимизации этих служб продолжается.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил продолжить данную работу и проанализировать рабочую нагрузку на врачей по разным районам.

- У нас по разным районам и городам региона у врачей разная нагрузка. Есть запредельная, - считает глава региона. - Надо смотреть, как укреплять такие лечебные учреждения врачами, для того, чтобы снизить эту запредельную нагрузку. И обязательно, чтобы все врачи были обеспечены автомобилями. Мы идем на встречу, бизнес идет на встречу, волонтеры. Но нам нужна четко поставленная задача от вас – министерства - как от заказчика, чтобы все врачи, кто перегружен, кто нуждается в обеспечении транспортом, этот транспорт имели в своем распоряжении.

По словам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светланы Рожковой, за минувшие выходные дни в субботу, 28 ноября, было проведено 2260 исследований. В воскресенье, 29 ноября, проведено 1916 исследований.

Владислав Шашпа отметил, что на территории региона идет наращивание темпов тестирования. По его словам, меньше 200 их не должно быть.

- Надо стремиться как минимум к 250 ежедневным исследованиям на 100 тысяч населения, - поручил губернатор. - Я уверен, что у вас есть все возможности организовать необходимое количество тестирований с нашей помощью.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 09:25 1 1661
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение алан цкаев владислав шапша
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