В Калужской области за сутки 145 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это повторение абсолютного рекорда. Общее число заболевших выросло до 16 133, сообщили KP40 во вторник, 1 декабря, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 325 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 328 калужан.

В списке умерших 109 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1696 человек.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 1 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил, сколько учеников и учителей болеет в нашем регионе. Подробности.

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