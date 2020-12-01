В Калужской области две школы и 12 классов закрылись на карантин

В Калужской области полностью закрыты на карантин две школы - Думиничская средняя школа №3 и средняя школа №3 Людиново. Также не учатся дети в 12 классах в других школах, сообщил 30 ноября на заседании оперативного штаба в правительстве региона министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. Всего в области более пяти тысяч классов.

- Это срез заболеваемости по всем вирусным инфекциям, - отметил министр. - Диагноз коронавирусная инфекция поставлен у семи детей. Все они ученики школ Обнинска.

Александр Аникеев также отметил, что среди учителей в среднем по области заболеваемость по всем видам заболеваний не более 10%.

В организациях среднего профессионального образования ситуация также стабильная: колледжи и техникумы работают в штатном режиме. На дистанционное обучение не переведена ни одна группа.

В КГУ им К.Э. Циолковского, по данным на 30 ноября, 27 студентов - на карантине, три группы - на дистанционном обучении.

В КФ МГТУ им Н.Э. Баумана среди преподавателей 27 болеют, с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция - семь человек из 211 преподавателей.

Среди студентов подтверждённая коронавирусная инфекция у 18, три группы - на изоляции.

Однако в связи с тем, что у многих преподавателей возраст 65+, руководство университета приняло решение с 3 декабря перейти на дистанционное обучение.

В КФ РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева среди студентов четыре подтвержденных диагноза COVID-19, один выздоровел. Среди преподавателей также подтвердился это диагноз у четырех человек. Четыре группы переведены на дистанционное обучение. Планов по переходу вуза на дистанционное обучение нет. Учеба продолжается в штатном режиме.

- Нужно учитывать возрастной состав преподавателей, ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности, - прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Нужно поберечь людей. Прошу принимать решение с учетом складывающейся ситуации. И принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и санитарные нормы и для преподавателей и студентов.

Напомним, на данный момент в Калужской области подтвердили 15 988 случаев заболевания коронавирусом.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.