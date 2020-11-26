За сутки в Калужской области 144 человека заразились коронавирусом

В Калужской области в среду, 25 ноября, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 431, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 356 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 12 996 калужан.

В списке умерших теперь 106 человек. За последние сутки подтвердили одну новую смерть. Скончался 55-летний житель Калуги.

На лечении остаются 2329 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 553 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 289 (-120),

Боровский район – 254 (+3),

Людиновский район – 157 (-6),

Кировский район – 144 (-13),

Козельский район – 128 (-20),

Дзержинский район – 109 (-19),

Малоярославецкий район – 99 (-12),

Бабынинский район – 79 (-10),

Жуковский район – 73 (-12),

Сухиничский район – 57 (-10),

Медынский район – 55 (-3),

Юхновский район – 46 (-4),

Мещовский район – 40 (-3),

Жиздринский район – 36 (-2),

Ферзиковский район – 35 (-1),

Износковский район – 28 (+1),

Перемышльский район – 26 (+2),

Спас-Деменский район – 23 (+1),

Думиничский район – 22 (+2),

Мосальский район - 17 (+1),

Тарусский район – 16 (+1).

Хвастовичский район – 14 (+2),

Куйбышевский район – 12 (+2),

Ульяновский район – 10 (+1),

Барятинский район – 7 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 ноября 2020 года.

Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.

При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

Тем временем

Занижают ли в Калужской области данные о смертности от коронавируса? Мы изучили официальную статистику по умершим за последни три года. Подробности.

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