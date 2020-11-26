За сутки в Калужской области 144 человека заразились коронавирусом

В Калужской области в среду, 25 ноября, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 431, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 356 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 12 996 калужан.
В списке умерших теперь 106 человек. За последние сутки подтвердили одну новую смерть. Скончался 55-летний житель Калуги.
На лечении остаются 2329 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 ноября 2020 года.
Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении новых ограничений с 1 декабря.
При этом глава региона заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.
Тем временем
Занижают ли в Калужской области данные о смертности от коронавируса? Мы изучили официальную статистику по умершим за последни три года. Подробности.
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