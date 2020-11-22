В Калуге родила ребенка 17-летняя девушка

За последнюю неделю, с 17 по 21 ноября, в Калуге родился 91 ребенок. Среди них 51 девочка и 40 мальчиков, сообщили в субботу в городском управлении ЗАГС. Самой юной маме исполнилось только 17 лет. Самому молодому папе – 19 лет.

Самой опытной роженице 41 год, самому взрослому отцу – 45.

Один из младенцев родился с весом в 980 граммов. А другой мальчик напротив вырос в животе у мамы до 5 килограммов.

Среди необычных имен у младенцев, которые зафиксированы на этой неделе, в ЗАГСе называют следующие: Артемий, Микаэла, Захар, Есения, Агата, Сильвия, Бажена и Макар.

Также за неделю в Калуге заключили брак 50 пар.

Самой юной невесте 22 года, самой опытной – 53. Самому юному жениху было 18 лет, самому взрослому – 59.

Тем временем

В Калуге кошку приняли за бомбу. Подробности.