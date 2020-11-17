В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 17 ноября

В Калужской области во вторник, 17 ноября, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 168 человек.
За последние сутки выздоровели 134 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 10 787 калужан.
В списке умерших по-прежнему 97 человек. За последние сутки новых случаев не было.
На лечении остаются 3284 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 ноября 2020 года.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.
Также в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.
Тем временем
Власти Калуги допускают возвращение дистанционного обучения в школах. Подробности.
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