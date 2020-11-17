В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 17 ноября

В Калужской области во вторник, 17 ноября, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 168 человек.

За последние сутки выздоровели 134 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 10 787 калужан.

В списке умерших по-прежнему 97 человек. За последние сутки новых случаев не было.

На лечении остаются 3284 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1257 (-28 к предыдущему дню),

Обнинск – 315 (+24),

Боровский район – 261 (+5),

Людиновский район – 179 (+1),

Козельский район – 174 (-2),

Кировский район – 173 (-2),

Дзержинский район – 153 (-2),

Малоярославецкий район – 144 (-2),

Жуковский район – 103 (+2),

Бабынинский район – 102 (-1),

Медынский район – 69 (-5),

Сухиничский район – 66 (0),

Юхновский район – 39 (0),

Мещовский район – 37 (+1),

Жиздринский район – 36 (+1),

Ферзиковский район – 35 (0),

Спас-Деменский район – 23 (+1),

Износковский район – 21 (+2),

Перемышльский район – 20 (+1),

Думиничский район – 19 (+2),

Мосальский район - 18 (+2),

Хвастовичский район – 15 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (+3),

Куйбышевский район – 6 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

Также в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Тем временем

Власти Калуги допускают возвращение дистанционного обучения в школах. Подробности.

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