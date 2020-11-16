Власти Калуги допустили возвращение дистанционного обучения в школах

Как мы уже рассказывали, 16 ноября в школах Калуги, Обнинска, Боровского, Мещовского и Мосальского районов возобновилась учеба в очном формате. Как рассказала на планерке в городской управе начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА, в областном центре все прошло в штатном режиме, дети приступили к занятиям. Однако она допустила, что дистанционное обучение еще может быть внедрено в некоторых ситуациях.

– Учителя и ученики у нас, конечно, стопроцентно не выздоровели, - пояснила Лыткина. - Количество заболевших в школах разное. Рассматривать график работы каждого учреждения будем исходя из обстановки. Сегодняшнее утро начали с измерения температуры у детей и сотрудников, все помещения обработаны рециркуляторами. Если при соблюдении этих условий количество заболевших будет расти, будем рассматривать варианты, предложенные нам Роспотребнадзором, о закрытии отдельных классов на карантин с выведением их на дистанционную форму обучения.

Министерство образования региона при этом подчеркивает, что всеобщего перехода на дистанционное обучение пока не планируется.

Напомним, осенние каникулы в школах в этом году должны были завершиться 8 ноября, но в связи с высоким уровнем заболеваемости, в первую очередь у педагогов, их продлили еще на неделю.

Ранее мы рассказывали, что в Обнинске институт атомной энергетики отправил студентов на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

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