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За сутки в Калужской области 135 человек заразились коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 10:30 0 1140
За сутки в Калужской области 135 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 168, сообщили KP40 во вторник, 17 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса еще 134 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 10 787 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв на данный момент 97 жителей региона.

На лечении остаются 3284 человека.

По всей России за последние сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 971 013. Вылечились – 1 475 904, умерли – 33 931.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 17 ноября 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 17 ноября 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 17 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

Также в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Тем временем

Власти Калуги допускают возвращение дистанционного обучения в школах. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 10:30 0 1140
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша
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