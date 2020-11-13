Городской голова Калуги вылечился от коронавируса

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ вылечился от коронавируса.

- Вчера получил второй отрицательный тест на коронавирус, - сообщил он утром в пятницу, 13 ноября, на своих страницах в соцсетях. - Сегодня вышел на работу после больничного. Впереди накопилось много дел, будем решать их максимально оперативно. Всем здоровья!

Напомним, о ковиде у Денисова стало известно 6 ноября – как раз в тот день, когда депутаты городской Думы проголосовали за его назначение руководителем администрации. На заседании он присутствовал по видеосвязи.

В последнее время в Калужской области каждые сутки регистрируется более 130 новых случаев коронавируса.

С 16 ноября школы Калуги, Обнинска, Боровского, Мосальского и Мещовского районов возобновят работу. Студенты двух вузов будут учиться дистанционно.

Тем временем

В Калужской области мужчина пять часов сидел в очереди к врачу с температурой. Подробности.