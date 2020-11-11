За сутки в Калужской области 139 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 139 случаев коронавирусной инфекции. Это абсолютный рекорд дневного прироста заболевших за весь период пандемии. Общее количество зараженных достигло 13 348, сообщили KP40 в среду, 11 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса 266 жителей нашего региона. Это тоже абсолютный рекорд за одни сутки. Всего с болезнью справились 10 211 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 93 человека. НАкануне, напомним, был рекорд по смертям за день - скончались четыре жителя Калуги.

На лечении остаются 3044 человека.

По всей России за последние сутки выявили 19 851 новый случай коронавируса. За весь период - 1 836 960. Вылечились – 1 369 357, умерли – 31 593.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест.

UPD. Здесь рассказываем, как по районам поменялось количество пациентов с ковидом.

Тем временем

Калужский Минздрав рассказал об опасности приема антибиотиков при коронавирусе. Подробности.

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