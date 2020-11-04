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В Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.11.2020 11:20 0 1773
В Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Также еще заболели 125 жителей нашего региона. Это максимальное число зараженных за осень 2020 года. Больше было только 21 мая. Тогда было подтверждено 127 случаев инфицирования. Общее количество зараженных достигло 12416 человек, сообщили KP40 в среду, 4 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 96 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9465 жителей Калужской области. Лечиться продолжают 2865 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 19768 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 693 454. Вылечились – 1 266 931, умерли – 29 217.

 

 

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 4 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет. Больничные работающие пенсионеры получат автоматически, никуда обращаться не нужно.

При этом глава региона назвал главный способ уменьшить количество заболевших коронавирусом.

А калужский Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа и простуды.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.11.2020 11:20 0 1773
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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