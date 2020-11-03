Калужский Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа и простуды

Калужский оперативный штаб во вторник, 3 ноября, опубликовал информацию Роспотребнадзора о том, как различаются симптомы коронавируса, гриппа и простуды.

По информации санитарных врачей, грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус за счёт более короткого инкубационного периода.

При этом при коронавирусе доля тяжелых и критических случаев выше, чем при гриппе.

- У гриппа и коронавируса немного отличаются группы риска, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. - Гриппом тяжело болеют дети, беременные женщины, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. При коронавирусе риск тяжелого заболевания увеличивается у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Также ведомство рассказало о различиях в симптомах:

- У коронавируса и гриппа в целом схожие симптомы. Но небольшие отличия есть. Усталость, боль в суставах и голове чаще проявляются при гриппе, а не при ковиде.

Одышка - признак поражения лёгких (развития вирусной пневмонии). Это может быть и при коронавирусе, и при гриппе. Кроме того, большинство случаев коронавирусной инфекции протекает без поражения лёгких (и без одышки). Нельзя называть одышку характерным для коронавируса симптомом.

Что касается простуды, то ее отличительные симптомы – это чихание, насморк и боль в горле. У коронавируса и гриппа эти симптомы наблюдаются значительно реже, чихание – вообще никогда.

- Чтобы уберечь себя, пожалуйста, не забывайте о простых правилах профилактики: используйте маску, соблюдайте гигиену рук и социальную дистанцию. Будьте здоровы! – обратился Роспотребнадзор к калужанам.

Напомним, в Калужской области 3 ноября зафиксирован самый большой с конца мая прирост больных коронавирусом – 120 случаев.

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