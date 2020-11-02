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Во втором городе Калужской области предложили вернуть исторические названия улиц

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 02.11.2020 14:57 27 2627
Во втором городе Калужской области предложили вернуть исторические названия улиц

Жители Боровска предлагают по примеру Тарусы вернуть улицам в историческом центре города дореволюционные названия. С таким предложением в воскресенье, 1 ноября, обратился к главе администрации Боровска Анжелике Бодровой и главе города Светлане Галенковой председатель Калужского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир КОБЗАРЬ.

- Предложения о переименовании озвучивались на протяжении последних 20 лет, - говорится в опубликованном письме Кобзаря. – Наш город принимает статус исторического поселения, и будет правильно вернуть ему исторические названия улиц, примыкающих к площади Ленина, а также старинное имя самой центральной площади. Боровск – это город с почти тысячелетней историей, и предлагаемое решение исходит именно из этого периода истории, многократно превышающего советский период. Генеральный план города и примыкающих к нему улиц изготовили по велению Императрицы Екатерины Второй, с возвращением улицам исторических названий происходит восстановление исторической памяти и пробуждение утраченных смыслов.

Краеведы предлагают следующие переименования улиц в Боровске:

  • Площадь Ленина – Торговая площадь,
  • Улица Ленина – улица Успенская (от центра до Косого оврага),
  • Улица Володарского – улица Пятницкая,
  • Улица Урицкого – улица Спасская,
  • Улица Советская – улица Староконная,
  • Улица Коммунистическая – улица Молчановская (от центра до моста через Протву).

Памятник Ленину в Боровске.

Памятник Ленину в Боровске.

- Прошу вас принять правильное решение по данному вопросу, который сегодня приобретает особую актуальность, - говорится в послании Кобзаря руководству города.

В качестве примера он приводит не только Тарусу, но и изменение названия площади Ленина на площадь Старый Торг в Калуге.

Напомним, 20 октября депутаты Тарусы по предложению глава администрации района Руслана Смоленского приняли решение о переименовании 16 центральных улиц города над Окой.

Позже юрист пояснил, что жителям не придется менять документы из-за этого переименования.

Но некоторым тарусянам переименование улиц кажется неправильным. Особенно возмущаются коммунисты.

Местные власти при этом продолжают настаивать на своем решении. А губернатор Калужской области Владислав Шапша высказался за то, чтобы посоветоваться с жителями.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 02.11.2020 14:57 27 2627
Тэги: общество благоустройство владимир кобзарь владислав шапша анжелика бодрова светлана галенкова
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