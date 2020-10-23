Калужский губернатор прокомментировал переименование улиц Тарусы

Как мы уже рассказывали, депутаты Тарусы приняли решение переименовать 16 улиц города, вернув им дореволюционные названия. Вечером в пятницу, 23 октября, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Друзья, в эти дни идет активное обсуждение инициативы местных властей калужского города Тарусы по возвращению улицам исторических имен. Звучат доводы и за, и против, много эмоций.

Я точно знаю, что переименование улиц – чувствительный вопрос. С одной стороны, это может дать импульс для изменений среды и даже образа жизни людей. С другой стороны, нельзя в этих вопросах опираться только на историю, мы живем в очень динамичное время. Властям не запретишь развивать город. Но, если хотите изменений, всегда нужно начинать с выяснения мнений у людей: какие есть сомнения и предложения, понятно объяснить весь процесс и цели, получить одобрение или отказ. Предоставить комплексное решение. Дело ведь не в названиях, а в том, что ожидают люди. Именно это – уважительный диалог с населением – создаст дополнительную энергию для позитивных изменений.