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Политолог призывает калужские власти не прогинаться под коммунистов

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 23.10.2020 14:38 8 628
Политолог призывает калужские власти не прогинаться под коммунистов

Как мы уже писали, 21 октября власти Тарусы приняли решение вернуть ряду улиц их исторические названия.

Эта новость крайне возмутила партию Коммунисты России, которой руководит Максим Сурайкин. Он распространил заявление, в котором резко критикует это решение, называет его безрассудной и авантюристической тратой бюджетных средств, плевком в старшее поколение.

При этом партия пообещала обратиться к Путину с просьбой пресечь трату бюджетных средств на «антикоммунистические фантазии». А следом на это отреагировал известный холдинг «Минченко Консалтинг», который известен своими довольно точными политическими прогнозами и рейтингами глав регионов под названием «Госсовет 2.0».

В своем телеграм-канале Евгений Минченко опубликовал свой взгляд на этот конфликт.

- Мое мнение: инициатива депутатов заслуживает поддержки. Может быть, не стоило трогать улицу Декабристов. Но Урицкий уж точно ничего хорошего не сделал ни русскому народу в целом, ни Калужской области и городу Тарусе в частности. А самое главное - это полностью в рамках полномочий муниципалитета. И очень хорошо, когда в России есть реально независимое местное самоуправление.

- Идти на поводу у левых радикалов для власти нет никакого смысла, - продолжает Минченко. - Во-первых, группа фанатов Урицкого и К очень немногочисленна. Во-вторых, эти люди все равно не станут электоратом власти. В-третьих, уступки коммунистам по этим вопросам приведут к возрастанию масштаба требований, по вопросам уже более значимым.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 23.10.2020 14:38 8 628
Тэги: общество
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