В Калужской области 43 студента согласились лечить больных коронавирусом

В Калужской области 43 студента-медика с 5-6 курсов КГУ имени Циолковского помогают врачам лечить больных с коронавирусом. В пятницу, 30 октября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Еще во время первой волны пандемии видел, что студенты медвузов с готовностью отправлялись на подмогу своим старшим коллегам. Сейчас ситуация вновь осложняется, - отметил глава региона. - Сегодня 43 студента-медика 5-6 курсов КГУ им. Циолковского уже помогают лечить больных с коронавирусом. Такое усиление медперсонала актуально для многих регионов России. Поэтому, чтобы упростить трудоустройство студентов медицинских специальностей старших курсов в стационары и службы скорой помощи, обратился с просьбой к Минздраву России изменить регулирующий федеральный Приказ. Предложение получило поддержку, изменения в нормативный документ будут внесены в ближайшее время.

Ранее, напомним, в правительстве Калужской области рассказывали, что студенты заменят в школах заболевших учителей.

Напомним, за последние сутки выявили 101 новый случай. Общее количество зараженных ковидом в нашем регионе выросло до 11 832. Вылечились из них 9099. На лечении остается 2651 человек.

30 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства, которое с 1 ноября возвращает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Все школы Калужской области уходят на каникулы. На данный момент 13 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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