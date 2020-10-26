В Калужской области провели 227 494 исследования на коронавирус

С начала эпидемии COVID-19 в лабораториях Калужской области провели 227 494 исследования на коронавирус. Такие данные в понедельник, 26 октября, сообщили KP40 в министерстве здравоохранения региона.

Там подчеркивают, что анализ проводится бесплатно, но решение о необходимости обследования принимает врач.

Больше всего тестов сделано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Там обследовано 65 046 человек.

В ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» - 92051 человек. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» - 26 412. В ООО «Клиника № 1» (г. Обнинск) – 13 709. В ООО «Лаборатория «Гемотест», «Ситилаб», «Хеликс» - 30 276.

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