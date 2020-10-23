Новый аппарат КТ в Калужской областной инфекционной больнице заработает в конце ноября

До 26 октября в Калуге будут подведены итоги конкурса на поставку компьютерного томографа в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили KP40 в пятницу, 23 октября, в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Сейчас делается все, чтобы как можно быстрее установить оборудование. Параллельно с конкурсными процедурами ведется подготовка помещения. До конца ноября аппарат КТ в «инфекционке» должен заработать, - подчеркнули в Минздраве.

Как мы уже рассказывали, с 22 октября томографию в нашем регионе начали делать круглосуточно и бесплатно по направлению врача.

- Во избежание очередей и соблюдения противоэпидемического режима обследования будут проводиться по предварительной записи, - поясняют в Минздраве. - Направление на исследование выдаётся врачом поликлиники. Человек проходит обследование, оперативно получает результат.

Напомним, 23 октября в Калужской области выявлено 98 новых случаев заболевания ковидом. Наибольший прирост пациентов зафиксирован в Калуге.

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