В Калужской области магазинам запретили обслуживать покупателей без масок

В Калужской области усилят контроль за ношением масок. Этот вопрос в среду, 7 октября, обсудили в Калуге министр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ и представители торговых сетей.

В своем выступлении Николай Владимиров отметил, что ношение масок, а также обеспечение социальной дистанции посетителей и наличие дезинфицирующих средств остается обязательным требованием для предприятий торговли и общественного питания.

С марта составлен 61 протокол на продавцов, которые не носили маски. Вместе с тем, по словам министра, сотрудники торговли более законопослушны, чем покупатели, в большинстве своем игнорирующие ношение масок.

- Необходимо привлекать предприятия торговли и сферы услуг к общей работе – принуждать граждан к соблюдению масочного режима, - заявил Владимиров. - Для этого нужно полностью исключить обслуживание посетителей без масок, предусмотрев возможность бесплатной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты на входе в торговый объект.

На совещании отмечалось, что предприятия торговли несут ответственность за обслуживание покупателей без масок. Если продавцы продолжат обслуживать покупателей без масок, магазины могут закрыть.

Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, работники торгового предприятия сами должны соблюдать масочный режим и при появлении покупателя в магазине без маски вправе отказать ему в допуске на территорию торгового объекта и в обслуживании на кассе. Эти действия не должны рассматриваться как ущемляющие права потребителей, подчёркивают в правительстве.

Напомним, в Калужской области уже несколько недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Масочный режим в Калужской области продлён до 31 октября.

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