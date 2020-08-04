В Калужской области двух пропавших грибников спасли в лесу

В понедельник, 3 августа, в лесах Калужской области заблудились два человека, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

В районе села Чернышено Думиничского района пропала женщина. Её обнаружили и эвакуировали из леса около 4 утра 4 августа.

А в деревне Алопово Жуковского района собирал грибы и не смог вернуться домой 76-летний мужчина. Его удалось спасти вечером в понедельник.

Также в нашем регионе продолжаются поиски 50-летнего мужчины.

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