Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 июля

Во вторник, 28 июля, в Калужской области подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7133 до 7155.

Выздоровели еще 76 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5822 (81,3% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1277 пациентов:

Калуга – 338 (-14 к предыдущему дню),

Обнинск – 164 (-12),

Боровский район – 130 (0),

Малоярославецкий район – 107 (-6),

Жуковский район – 85 (-6),

Козельский район – 74 (+2),

Людиновский район – 64 (-6),

Дзержинский район – 48 (+2),

Жиздринский район – 36 (-2),

Сухиничский район – 32 (0),

Перемышльский район – 26 (-2),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Бабынинский район – 19 (0),

Кировский район – 16 (-3),

Думиничский район – 15 (-3),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 13 (-1),

Мещовский район – 11 (-2),

Барятинский район – 8 (0),

Износковский район – 7 (0),

Тарусский район – 6 (-1),

Хвастовичский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Медынский район – 4 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 28 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 28 июля 2020 года составил 0,8. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

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