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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 июля

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.07.2020 11:35 5 3238
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 июля

Во вторник, 28 июля, в Калужской области подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7133 до 7155.

Выздоровели еще 76 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5822 (81,3% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1277 пациентов:

  • Калуга – 338 (-14 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 164 (-12),
  • Боровский район – 130 (0),
  • Малоярославецкий район – 107 (-6),
  • Жуковский район – 85 (-6),
  • Козельский район – 74 (+2),
  • Людиновский район – 64 (-6),
  • Дзержинский район – 48 (+2),
  • Жиздринский район – 36 (-2),
  • Сухиничский район – 32 (0),
  • Перемышльский район – 26 (-2),
  • Ферзиковский район – 23 (0),
  • Спас-Деменский район – 21 (0),
  • Бабынинский район – 19 (0),
  • Кировский район – 16 (-3),
  • Думиничский район – 15 (-3),
  • Ульяновский район – 15 (0),
  • Юхновский район – 13 (-1),
  • Мещовский район – 11 (-2),
  • Барятинский район – 8 (0),
  • Износковский район – 7 (0),
  • Тарусский район – 6 (-1),
  • Хвастовичский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Медынский район – 4 (0),
  • Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 28 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 28 июля 2020 года составил 0,8. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

 В Калужской области продлили масочный режим до 31 августа. Подробности.

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Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.07.2020 11:35 5 3238
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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