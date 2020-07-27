Новую мемориальную доску открыли в Калуге

В воскресенье, 26 июля, в Калуге открыли мемориальную доску герою Крымской войны и обороны Севастополя контр-адмиралу Михаилу Белкину, установленную на фасаде дома №11 по улице Кирова.

На этом месте когда-то стоял дом, принадлежавший семье контр-адмирала. Тогда улица Кирова была Большой Садовой, сообщает городская управа.

По словам главного архитектора Калуги Алексея Комова, доска своими очертаниями напоминает обелиск, установленный в Севастополе на том месте, где в 1854-55 годах был люнет, которым командовал Белкин. Доска была изготовлена из белого искусственного мрамора, портрет контр-адмирала выполнен на металле методом напыления.

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