Как в Калуге нашли исчезнувший дом адмирала Белкина

В этом году исполнилось 195 лет со дня рождения контр-адмирала Михаила Фёдоровича Белкина. Его имя навсегда вписано в историю российского флота. В 1853 году в звании лейтенанта на корабле «Чесма» он участвовал в Синопском сражении. В 1854–1855 годах находился в осаждённом Севастополе, командовал люнетом (укрепление), который ни разу не был захвачен неприятелем. Белкина называли заговорённым — ни враги, ни пули не могли его взять. В Севастополе установлен обелиск с надписью: «Люнет Белкина». И мало кто из калужан знает, как имя знаменитого полководца связано с нашим городом.
Контр-адмирал Михаил Фёдорович БЕЛКИН.
Памятная доска
В биографии Белкина много неточностей, спорных моментов. Даже дата рождения указывается разная. Одно известно наверняка — семье Белкина принадлежал дом в Калуге. По официальной версии, он находился на углу нынешних улиц Кирова и Рылеева. В 2005 году это здание снесли. В настоящее время здесь, на Кирова, 15, стоит торговый центр.
— Личность Белкина в Калуге фактически предана забвению, — отмечает краевед Андрей ПОПОВ. — На мой взгляд, это равносильно пособничеству врагу. Калужане должны знать своих героев. Пусть снесли дом, но память о человеке должна остаться. Поэтому я обратился в городскую Думу с предложением увековечить имя Белкина. Решил действовать по принципу: проси больше — всё равно столько, сколько просишь, не дадут.
Краевед предложил переименовать улицу Рылеева в улицу Белкина, а на торговом центре поместить мемориальную доску.
— Особого энтузиазма моё обращение не вызвало, — вспоминает Андрей Попов. — Его передали в комиссию по наименованию улиц. Там заявили, что это потребует больших материальных затрат. Поэтому в переименовании улицы отказали. А вот по поводу установки мемориальной доски никто не возражал, но нужно доказать, что снесённый дом принадлежал Белкиным. С этого-то всё и началось.
Где эта улица, где этот дом
Андрей Попов знал, что дом на Кирова, 15, раньше числился объектом культурного наследия. Незадолго до сноса его из списка вывели.
— В 1994 году здание признали объектом культурного наследия (ОКН). Однако прокуратура дала мне ответ, что документов, на основании которых этот дом был внесён в список ОКН, не обнаружено. Просто считалось, что в этом доме жил Белкин. И, как я понял, без проведения детальной проверки его таковым и признали.
В итоге краевед решил найти подтверждающие документы, но сделать это оказалось не так-то просто. Попов стал исследовать «каноническую» биографию Белкина, изучил опись фонда Главного архива Военно-морского флота, послал письма в отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Севастополе, где адмирал служил, и в Ярославле, где он похоронен. Связался даже с правнуком адмирала Павла Нахимова Александром Нахимовым.
— Из архива Военно-морского флота следует, что родился Белкин в сельце Карнеевка Малоярославецкого уезда 14 (26) августа 1824 года в семье лейб-гвардии майора. В нашем областном архиве, в метрической книге Малоярославецкого района я нашёл соответствующую запись. Она подтверждает, что предки Белкина жили здесь, его отец — наш местный помещик. Это важно, потому что в ряде источников говорится, что он из смоленской ветви.
По архивным материалам я нахожу нотариальную запись, что по духовному завещанию вдовы майора Белкина Анны домом стала владеть некая Алтуфьева, которая продала его Игнатьеву. И в этих документах указан старый адрес дома. Раньше город делился на части, а каждая часть — на кварталы. Названия улицам давали сами жители.
Андрей Попов задумался, как перевести запись «Дом № 3 первой части шестого квартала» на современный язык.
Царские и советские документы
— Просмотрел окладные — налоговые книги 1895 года, список избирателей в Учредительное собрание России 1917 года. Дом стоит на прежнем месте. Но собственник его уже капитан Кишкин. Ищу по дворянским книгам. Нахожу его сына. Он жил в этом доме — № 13 — по улице Садовой. Сейчас это улица Кирова. Дом явно не угловой, все номера угловых домов были с дробью. Мне посоветовали посмотреть советский период, когда власти опять вернулись к кварталам. Нашёл интересный документ: «Сведения о соответствии старых номеров новым». И там этот адрес: Садовая, № 13, а дом № 11 по улице Садовой — это пожарная часть. Она как стояла, так и стоит на прежнем месте.
Сейчас пожарная часть — дом № 9 по улице Кирова, соответственно, Садовая, 13, — это дом № 11 по улице Кирова. Это памятник советского периода, он числится в списках объектов культурного наследия. Всё железно. Я бывший оперуполномоченный, у меня получился чисто милицейский отчёт — все данные сверил, факты проверил, опровергнуть их нельзя. Успех в установлении адреса дома Белкиных в Калуге был достигнут только благодаря тому, что исследование проводил не одиночка, а группа членов ВООПИиК Калужской области.
Сейчас калужские краеведы готовят обращение в городскую Думу с просьбой увековечить имя Белкина мемориальной доской на доме № 11 по улице Кирова.
— Белкин — морской офицер, называть его именем улицу на задворках города не хотелось бы. Переименовывать улицы в центре Калуги — дело затратное. На мой взгляд, его именем нужно назвать набережную водохранилища, — считает Андрей Попов.
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