В Калужской области полицейская машина врезалась в грузовик

В ночь на понедельник, 27 июля, на трассе А130 в деревне Воробьи Жуковского района Калужской области произошла авария с участием полицейского УАЗа, который приписан к местной дежурной части.

По предварительным данным, 26-летний водитель и 22-летняя девушка-участковый ехали на вызов и врезались в стоявший на обочине большегруз «Ивеко».

Водитель грузовика говорит, что в этот момент дорога была пустая, звуков сирены или проблесковых маячков он не видел. Что послужило причиной ДТП, пока не понятно.

От удара полицейских зажало в машине. Чтобы их достать, спасатели использовали специальную технику. Водитель УАЗа был без сознания, в тяжёлом состоянии его забрали в КБ №8 в Обнинск. Девушка участковый была в сознании, но что произошло, пояснить не смогла, так как в момент ДТП спала. По одной из версий, водитель полицейской машины заснул за рулём.

У обоих пострадавших множественные переломы, их госпитализировали в КБ №8.

UPD. Это ДТП прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Там заявили, что сейчас проводится служебная проверка.

По предварительным данным полиции, водитель служебного автомобиля допустил столкновения с грузовиком.

- Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей, выехали с вызова и возвращались после отработки поступившего сообщения о происшествии. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе служебной проверки, - говорится в сообщении УМВД.

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