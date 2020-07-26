Моряков водой не напугаешь: День ВМФ в Калуге прошел под проливным дождём

В воскресенье, 26 июля, страна отмечает День ВМФ. Как мы уже писали, в Североморске действующие моряки из Калуги приняли участие в праздничных показательных выступлениях. Экипаж подлодки «Калуга» в паре с подлодкой «Псков» осуществили погружение и всплытие.

А тем временем в Калуге праздник отметили моряки бывшие. Более сотни служивых ВМФ разных лет прошли по городу маршем до площади Победы, где возложили цветы к Вечному огню.

Шествие прошло под проливным дождём. Но эта непогода служивым, закалённым и северными, и южными водами – своя стихия, которая не могла доставить неудобств.

Подробности об этом событии – в небольшом фоторепортаже нашего корреспондента и поздравляем защитников Отечества, причастных к флоту, с праздником!