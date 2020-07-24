Калужский сенатор заразился коронавирусом

Представитель Законодательного собрания Калужской области в Совете Федерации Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом. В пятницу, 24 июля, об этом рассказала на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Людмила НАРУСОВА.
- Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду, - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
- Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице, - цитирует Нарусову «РИА Новости».
Алексею Александрову 68 лет. Он был депутатом Государственной Думы первых трёх созывов – с 1994 по 2003 годы.
С 2004 года Александров представлял калужское Заксобрание в Совете Федерации.
Ранее сообщалось, что нынешней осенью он покинет Совет Федерации.
Напомним, ещё одним сенатором от Калужской области с февраля 2020 года является бывший губернатор Анатолий Артамонов. Он уехал из Калуги в Москву после отставки.
Выборы губернатора Калужской области, депутатов Заксобрания и городской думы Калуги пройдут 13 сентября.
Тем временем
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