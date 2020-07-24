Калужский сенатор заразился коронавирусом

Представитель Законодательного собрания Калужской области в Совете Федерации Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом. В пятницу, 24 июля, об этом рассказала на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Людмила НАРУСОВА.

- Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду, - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

- Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице, - цитирует Нарусову «РИА Новости».

Алексею Александрову 68 лет. Он был депутатом Государственной Думы первых трёх созывов – с 1994 по 2003 годы.

С 2004 года Александров представлял калужское Заксобрание в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что нынешней осенью он покинет Совет Федерации.

Напомним, ещё одним сенатором от Калужской области с февраля 2020 года является бывший губернатор Анатолий Артамонов. Он уехал из Калуги в Москву после отставки.

Выборы губернатора Калужской области, депутатов Заксобрания и городской думы Калуги пройдут 13 сентября.

Тем временем

В Калужской области разрешили полностью открыть кафе и рестораны. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.