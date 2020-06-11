В Калужской области назначили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Калужской области и депутатов Законодательного собрания региона пройдут в единый день голосования - в воскресенье, 13 сентября. Соответствующее решение в четверг, 11 июня, приняли областные депутаты.

Напомним, 13 февраля 2020 года ушёл в отставку с поста губернатора Калужской области Анатолий Артамонов. Его сменил бывший глава администрации Обнинска Владислав Шапша. Сейчас он занимает должность врио губернатора. А Артамонов уехал из Калуги в Москву в Совет Федерации.