Калужский сенатор уходит из Совета Федерации

Представитель Законодательного собрания Калужской области в Совете Федерации Алексей АЛЕКСАНДРОВ в сентябре сложит свои полномочия. Об уходе 68-летнего сенатора со ссылкой на два источника в четверг, 23 июля, сообщил РБК.

- Дело в том, что идет избирательная компания, где я не участвую, - прокомментировал изданию сам Александров. - Совет Федерации - это же не компания или завод, откуда ты уходишь. Мой срок заканчивается 13 сентября этого года.

Алексей Александров был депутатом Государственной Думы первых трёх созывов – с 1994 по 2003 годы.

С 2004 года Александров представлял калужское Заксобрание в Совете Федерации.

Калужское представительство в Совете Федерации обновится в сентябре 2020 года.

Напомним, ещё одним сенатором от Калужской области с февраля 2020 года является бывший губернатор Анатолий Артамонов. Он уехал из Калуги в Москву после отставки.

Выборы губернатора Калужской области, депутатов Заксобрания и городской думы Калуги пройдут 13 сентября.