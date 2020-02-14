Шапша отправит Артамонова в Совет Федерации

Временно исполняющий полномочия губернатора Калужской области Владислав ШАПША предложит кандидатуру своего предшественника Анатолия Артамонова на должность сенатора от региона в Совете Федерации.

- Да, - ответил Шапша на вопрос агентства ТАСС, предложит ли он выдвинуть Артамонова сенатором от региона.

Анатолий АРТАМОНОВ в свою очередь заявил, что согласится стать членом Совета Федерации, если ему поступит такое предложение.

- Совет Федерации - это не только мое личное желание. Предложит - пойду, - сказал Артамонов в комментарии агентству.

- Пока официальных документов не поступало, - заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав ТИМЧЕНКО. - Новый врио губернатора Калужской области в любой момент может назначить и направить в Совет Федерации сенатора, тем более что позиция представителя от региона в данный момент свободна.

В январе, напомним, представитель Калужской области в Совете Федерации от исполнительной власти Юрий Волков подал в отставку по собственному желанию.

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