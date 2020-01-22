$ 61.86 0.39
68.62 0.41
Главная Новости Общество

Совет Федерации принял отставку калужского сенатора

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2020 12:04 1 1171
Совет Федерации принял отставку калужского сенатора

В среду, 22 января, Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от исполнительного органа власти Калужской области Юрия ВОЛКОВА, сообщает ТАСС.

Как мы уже рассказывали, ранее Волков написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу.

По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, Волков переходит на «серьезную должность». Глава комитета при этом не уточнил, куда именно уходит из Совета Федерации Волков.

Ранее также сообщалось, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который делегировал Волкова в Совфед, якобы переходит на работу в верхнюю палату парламента. Как пояснил журналистам Тимченко, о дальнейших планах Артамонова ему ничего неизвестно. Артамонов, по словам главы комитета, может стать сенатором при условии, если уйдет с поста губернатора Калужской области, а в верхнюю палату парламента его делегирует врио главы региона.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2020 12:04 1 1171
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
17 янв 2020 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru