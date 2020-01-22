Совет Федерации принял отставку калужского сенатора

В среду, 22 января, Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от исполнительного органа власти Калужской области Юрия ВОЛКОВА, сообщает ТАСС.

Как мы уже рассказывали, ранее Волков написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу.

По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, Волков переходит на «серьезную должность». Глава комитета при этом не уточнил, куда именно уходит из Совета Федерации Волков.

Ранее также сообщалось, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который делегировал Волкова в Совфед, якобы переходит на работу в верхнюю палату парламента. Как пояснил журналистам Тимченко, о дальнейших планах Артамонова ему ничего неизвестно. Артамонов, по словам главы комитета, может стать сенатором при условии, если уйдет с поста губернатора Калужской области, а в верхнюю палату парламента его делегирует врио главы региона.