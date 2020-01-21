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Калужский сенатор досрочно уходит из Совета Федерации

Дмитрий Ивьев , Фото: Госновости.рф.
Опубликовано: 21.01.2020 10:31 22 3892
Калужский сенатор досрочно уходит из Совета Федерации

Сенатор от Калужской области Юрий ВОЛКОВ намерен досрочно сложить свои полномочия. Во вторник, 21 января, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, Волков уже написал заявление.

Как ожидается, палата рассмотрит этот вопрос 22 января.

65-летний Юрий Волков с 2015 года представляет в Совете Федерации исполнительную власть Калужской области. Его полномочия истекают в 2020 году.

Дмитрий Ивьев , Фото: Госновости.рф.
Опубликовано: 21.01.2020 10:31 22 3892
Тэги: общество юрий волков
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