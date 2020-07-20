$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2020 14:47 3 355
«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

В нынешнем году акция «Бессмертный полк» не состоится. В понедельник, 20 июля, президент России Владимир ПУТИН заявил, что согласен с переносом шествия на 2021 год.

- Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год, приводит слова главы государства «Коммерсант».

Президент пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее, напомним, шествие перенесли с 9 мая на 26 июля из-за эпидемии коронавируса. Однако и на этой неделе мероприятие не сможет состояться. Ситуация с распространением инфекции остаётся опасной.

В Калуге, напомним, на шествие по улице Кирова обычно собираются тысячи человек.

Тем временем

В Калужской области отменили ряд ограничений. Подробности.

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июля. Подробности.

В Калужской области задержали 25 нелегальных мигрантов. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2020 14:47 3 355
Тэги: общество праздник день победы 9 мая владимир путин коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
«Ростелеком» установил свыше пяти тысяч умных приборов учета в жилых домах Калуги и Обнинска
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Для чего проводятся профосмотры
Общественная деятельность Вячеслава Моше Кантора
Качественная упаковка на заказ

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru