«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

В нынешнем году акция «Бессмертный полк» не состоится. В понедельник, 20 июля, президент России Владимир ПУТИН заявил, что согласен с переносом шествия на 2021 год.

- Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год, приводит слова главы государства «Коммерсант».

Президент пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее, напомним, шествие перенесли с 9 мая на 26 июля из-за эпидемии коронавируса. Однако и на этой неделе мероприятие не сможет состояться. Ситуация с распространением инфекции остаётся опасной.

В Калуге, напомним, на шествие по улице Кирова обычно собираются тысячи человек.

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