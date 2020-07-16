В Калуге перинатальный центр закроют на три недели

С 3 по 24 августа 2020 года в Калуге будет закрыт на плановую обработку Перинатальный центр. В четверг об этом сообщили в самом медицинском учреждении.

В этот период пациенток будут принимать другие больницы Калуги и области.

Ранее мы рассказывали, что больницы и поликлиники Калужской области в начале июля возобновили приём пациентов в обычном режиме. Исключение составляют лишь те учреждения, в которых лечат больных коронавирусом.

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